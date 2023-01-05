Zurnanın son deliği de konuştu! O da İmamoğlu’na sahip çıktı Alman bakan İmamoğlu için ne dedi?

Resmi bir ziyaret kapsamında 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann, Ankara'daki temaslarının ardından geçtiği İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Lührmann ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ziyaretimin ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldim. Hakkında, siyasi yasak getirilmesiyle sonuçlanabilecek şaibeli bir dava sürüyor. Türkiye'de yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, demokratik rekabetin adil oyun kurallarına ihtiyacı olduğu açıktır. Partilerin veya adayların seçimden önce keyfi olarak oyundan alınması son derece sorunlu olacaktır. Bu durum potansiyel adaylar için de geçerlidir."

Türkiye'deki temasları sırasında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Lührmann, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusundaki potonsiyellerine de dikkat çekti.