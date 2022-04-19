Zulümde al Yunan’ı vur Bulgar’a

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yunanistan’dan sonra Bulgaristan’ın göçmenlere uyguladığı zulme tepki gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği eski Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, “İnsani olmayan hiçbir muamele insana yakışmaz. İnsanlık dışı muamele yapanın da yanında durmak olmaz. Avrupa, insan hakları konusunda hiç bir ülkeye mangalda kül bırakmıyor. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda her türlü baskı uygulanıyor. Türkiye’ye yapması gereken konularda akıl vermeye çalışıyorlar. Ancak kendi insanlıklarına bakmıyorlar. İkiyüzlülerin söylemleri ile eylemleri birbirine zıt. Kendinden biri söz konusu oldumu utanmasalar savaş çıkaracak noktaya geliyorlar. Ama konu Müslümanlar olduğu zaman her şey serbest. Hayvanlara verilen değer maalesef bu mültecilere gösterilmiyor. Yunanistan’ın daha önceki tutumu Avrupa tarafından zaman zaman kınanmıştı. Bulgaristan yetkilileri de bu kınamaları yapıyordu. Ancak şimdi kendileri aynı politikayı uyguluyor. Bu durum insanlık suçu işlediklerinin en açık halidir. Yunanistan ve Bulgaristan iki farklı ülke olsa da zihniyetleri aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Özellikle mübarek Ramazan ayında bir ülkenin böyle zalimliklerle gündeme gelmesi, o ülkede insanlığın bittiğinin de göstergesidir” dedi.