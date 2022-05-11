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Dünya Zulüm gittikçe artıyor: Hindistan'da camilere ezan yasağı!
Dünya

Zulüm gittikçe artıyor: Hindistan'da camilere ezan yasağı!

Hindistan'da 10 milyon Müslümanın yaşadığı Maharaştra eyaletinde camilerde ezan sesi kısıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:27:00 -
Zulüm gittikçe artıyor: Hindistan'da camilere ezan yasağı!

Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı politikasında yeni bir adım daha atıldı. Maharaştra eyaletinde Hindular ezan sesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine eyaletteki 900'den fazla camide ezan sesinin kısılması kararı alındı.

Mumbai’de yaşayan Müslümanlar karara tepki gösterdi, ezanı yüksek sesle sokakta okudu. Maharaştra eyaletinde 10 milyon Müslüman yaşıyor.

Yaklaşık bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan'da müslümanların sayısı ise yaklaşık 200 milyon.

Karnataka eyaletinde de okullarda başörtüsü yasaklanmış, eyalet çapında tartışmalar ve kitlesel protestolar yaşanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Mepa News

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