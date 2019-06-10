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Zulmün sorumlusu birlik olmayan İslam dünyası

Filistin halkı ve Kudüs, yüzlerce milyonluk Müslüman coğrafyasının ortasındaki 8 milyonluk Siyonist İsrail’in zulmü altında inliyor. Araştırmacı yazar Fehmi Çalmuk, Mescid-i Aksa’nın ve Filistin’in içinde bulunduğu acı durumun asıl sorumlusunun birlik olamayan Müslüman ülkeler olduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:19
Zulmün sorumlusu birlik olmayan İslam dünyası

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, belki de Selahattin Eyyubi’nin geri almasından sonra tarihteki en yetim, en boynu bükük zamanlarını yaşıyor. Filistin halkı ve Kudüs, yüzlerce milyonluk Müslüman coğrafyasının ortasındaki 8 milyonluk Siyonist İsrail’in zulmü altında inliyor.

“535 milyon Müslümanın ortasında 8 milyonluk İsrail zulüm yapıyor”

Suriye, Libya, Yemen gibi ülkeler yine emperyalist ve Siyonist aklın kurduğu komplolarla perişan durumda olsa da kabaca bir hesap yapıldığında İsrail’in etrafındaki Müslüman ülkelerin nüfusları; Türkiye 82 milyon, Mısır 100 milyon, İran 82 milyon, Sudan 38 milyon, Cezayir 38 milyon, Irak 36 milyon, Fas 33 milyon, Suudi Arabistan 29 milyon, Yemen 25.5 milyon, Suriye 21 milyon, Tunus 11 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 8.3 milyon, Ürdün 6.5 milyon, Libya 6.2 milyon, Lübnan 5 milyon, Filistin 4.4 milyon, Umman 4 milyon, Kuveyt 3.6 milyon, Katar 2.2 milyon olarak alt alta toplandığında 535 milyon 700 bin civarında çıkıyor. Yani 535 milyonu aşkın Müslümanın yaşadığı bir coğrafyada, 8 milyonluk Siyonist İsrail, Filistin halkına, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya akıl almaz işkence, hakaret ve zulümler uygulayabiliyor. 

“Mescidi Aksa bizden yalnızca gözyaşı dökmemizi beklemiyor”

Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) eski Başkanı, araştırmacı yazar Fehmi Çalmuk, Mescid-i Aksa’nın ve Filistin’in içinde bulunduğu acı durumun asıl sorumlusunun birlik olamayan Müslüman ülkeler olduğunu söyledi. “Hak, hukuk  tanımadan işgalci İsrail’in Ramazan ayında da zulümlerini giderek tırmandırması elbette ki İslam dünyasından Siyonizm’e ve emparyalizme karşı  tek vücut olma gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Zulüme rıza zulümdür” diyen Fehmi Çalmuk şöyle devam etti: “İsrail, İslam karşısında tek millet haline gelmiş emperyalist ülkelerin başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası yönetimlerine yönelik ablukaları da hızla devam ediyor. Kuklalığı ret ettiği gibi Batı’ya kul olmayı da reddeden birçok İslam ülkesi yönetiminin sudan sebeplerle, halklarına sunulan sahte ve sanal özgürlük yalanlarıyla alt üst edilmesine tanık olduk. Kim Irak’ta, Afganistan’da Libya’da, Mısır’da, Sudan’da halkın ve ülkenin dünden daha iyi olduğunu söyleyebilir? Bahar arayışlarının sağnak sağnak zulüm, sömürü ve işgal anlayışlarını getirdiğini kim gözden ırak edebilir? Zaten Türkiye’nin yarım asırdır başlattığı  İslami siyaset anlayışı yalnızca Türkiye’de değil dünyadaki Müslümanların da bağımsız yönetilme, zulme ve zalime karşı direnme ve kardeşlik hukukuna bağlı olarak  Müslüman ülkelerin dayanışması fikrine dayanıyor. Müslümanları bir araya getirme, tek yürek olarak zulme ve zalime karşı direnme, savunma konsepti beraberinde birlikte, dayanışma içinde üretme paylaşma gerekliliğini de ortaya koyuyor. İslam ülkeleri kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatını, Savunma Teşkilatını, Ekonomik Teşkilatı’nı, Kültür Teşkilatını kuramaması İsrail’in aymazlığını şımarıklığını zirveye taşıyor. Yalnızca küresel sermayenin bir ürününü boykot edebilsek, almaya, kullanmaya direnç gösterebilsek ve bunu istikrarlı bir biçimde sürekli hale getirsek zalim dize gelecek. Onun için Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Eğer bir Filistinli genç elinde Türk Bayrağı ile İsrail’in kurşununa, bombasına meydan okuyorsa bilin ki Türkiye, sadece Türkiye değildir.  Mescid-i Aksa bizden yalnızca gözyaşı dökmemizi beklemiyor. Mescid-i Aksa bizden her karış coğrafyada hedefine kilitlenmiş yeryüzüne adalet dağıtmaya yeminli birer Aksa olmamızı bekliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:19
  1. Mescid-i Aksa
  2. Selahattin Eyyubi
  3. Kudüs
  4. Filistin
  5. Siyonist İsrail
  6. Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) eski Başkanı araştırmacı yazar Fehmi Çalmuk
  7. Fehmi Çalmuk
  8. İslam ülkeleri
  9. Türk Bayrağı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    Gelin İran bayrağı altında birlik olalım, halifeliği İran'dan daha iyi yapacak bir ülke yok. Kabul etmeyen müslümanım demesin.
  • IsmailIsmail50 dk önce
    Murtedunnnnnnn......
  • koray kaplankoray kaplan56 dk önce
    islam birliği kurmadan önce eksilerimizi düşünmemiz lazım. Yoksa hamasetle bir yere varılmaz. Demin dışardan geldim. Caddeler cıvıl cıvıldı. İnsanlar yazlıklarını giymiş etrafa pozitif enerji veriyorlardı. İnşallah bugünleri özlemek zorunda kalmayız. Başka istanbul yok çünkü.
  • Çerçöp gibiyizÇerçöp gibiyiz59 dk önce
    Hz. Sevbân (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:"Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır."Orada bulunanlardan biri: "O gün sayıca azlığımızdan mı?" diye sordu."Hayır!” buyurdular. “Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çerçöpler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!""Zaaf da nedir ey Allah'ın Rasûlü?" denildi."Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!" buyurdular.(Ebû Dâvûd, Melâhim 5)
  • TAKİTAKİ1 sa önce
    YAPACAK TABİ NEDEN YAPMASIN İLK ÖNCE MÜSLÜMANLAR Şİİ İLE İŞBİRLİĞİNDEN YAHUDİ İLE İŞBİRLİĞİNİ BENİMSERSE İSRAİL İLE AMERİKA İLE MÜTTEFİK OLMAK İÇİN YARIŞIRLARSA EE OLUR BÖYLE ŞEYLER
  • NurNur1 sa önce
    Evet çok doğru mehzeplerini din edinmiş araplar bunun karşılığını görecekler inşaAllah korkaklar imanı düşükler Allahın huxuruna nasıl çıkacaklar bir düşünsünler
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu1 sa önce
    Müslüman ülkelerin nüfusları önemli değil. Kendi halkını satan şerefsizler oldukça çoğunluğun hiçbir faydası yok. Kendi halkını satan şerefsizler yeterki bir yerlere gelip darbe işlerine girmesinler. Önemli olan bunların önünü kesmek.
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    tüm islam ülkeleri oraya bir birlik göndermeli ve orayı yönetmeliğ yeter artık bu nedir lan .
  • HanzoHanzo1 sa önce
    Bireylere boykot bilinçi aşılamak en doğru başlangıç. Mesela cola içmemek bu kadar zor olabilir mi?

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