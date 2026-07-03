Yağ yakmanın şifresi çözüldü: Zayıflamada yeni umut doğdu

Weizmann Bilim Enstitüsü araştırmacılarının EMBO Journal dergisinde yayımlanan çalışması, 'MTCH2' (Mitch) adı verilen proteinin vücudun enerji kullanımı ve yağ depolama sürecinde kritik rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu proteinin devre dışı bırakılması, hücrelerin daha fazla yağ yakmasını sağlarken yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da önemli ölçüde azaltıyor.

FARE DENEYLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmacılar, daha önce fareler üzerinde yaptıkları deneylerde 'Mitch' proteini bulunmayan hayvanların daha dayanıklı hale geldiğini, daha fazla kas lifi geliştirdiğini ve obeziteye karşı belirgin direnç gösterdiğini tespit etti.

Bu bulgunun nedenini araştıran ekip, hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondrilere odaklandı. İncelemeler, 'Mitch' proteininin mitokondrilerin çalışma düzenini kontrol ederek hücrelerin enerji üretim biçimini belirlediğini gösterdi.

Araştırmacılar daha sonra aynı mekanizmanın insan hücrelerinde de geçerli olup olmadığını incelemek için genetik mühendisliği yöntemleriyle 'Mitch' proteinini insan hücrelerinden çıkardı.

HÜCRELER DAHA FAZLA YAĞ YAKMAYA BAŞLADI

Araştırmada, protein devre dışı bırakıldığında hücrelerin enerji üretiminin verimsiz hale geldiği ve bu açığı kapatabilmek için daha fazla yağ, karbonhidrat ve aminoasit tüketmeye başladığı görüldü.

Araştırmanın başyazarı Weizmann Bilim Enstitüsü doktora öğrencisi Sabita Chourasia, "Mitch'i sildikten sonra insan hücrelerinde metabolizmaya katılan 100'den fazla maddeyi düzenli olarak inceledik. Hücrelerin oksijen kullanarak karbonhidrat ve yağlardan enerji üretme sürecinin hızlandığını gördük. Bu da farelerde gözlemlediğimiz dayanıklılık artışını açıklıyor." dedi.

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Dr. Atan Gross ise "Mitch'i sildiğimizde hücre zarındaki yağ miktarında ciddi bir azalma gördük. Aynı zamanda enerji üretiminde kullanılan yağ bileşikleri arttı. Böylece bu proteinin insan hücrelerinde yağın depolanıp depolanmayacağını ya da yakıt olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirlediğini göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

YENİ YAĞ HÜCRELERİNİN OLUŞUMU DA BASKILANDI

Araştırma ekibi, 'Mitch' proteininin yalnızca yağ yakımını artırmadığını, aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da zorlaştırdığını belirledi.

Bilim insanları, proteinin çıkarıldığı öncü hücrelerin olgun yağ hücrelerine dönüşmekte zorlandığını tespit etti. Araştırmacılara göre bunun nedeni, hücrelerin yeni yağ üretimi ve büyümesi için gerekli enerjiye yeterince sahip olmaması.

Gross, "Mitch'i öncü hücrelerden çıkardığımızda yeni yağ sentezi için uygun bir ortam oluşmadığını gördük. Hücreler büyüyemediği ve farklılaşamadığı için yeni yağ hücrelerinin oluşumu ile yağ birikimi belirgin şekilde azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, çalışmanın henüz yalnızca insan hücreleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir tedavi anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak bulguların, gelecekte obezite tedavileri ile kilo verme ilaçlarının neden olduğu kas kaybını azaltabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.