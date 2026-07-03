Savunma ve havacılıkta istikrarlı yükseliş: İhracat 803 milyon doları buldu!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, haziran ayı ihracat verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Türk savunma ve havacılık sanayii, ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu. Ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atlamış oldu. Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.