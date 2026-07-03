DEM Parti kıvırdıkça kıvırıyor! Edepsiz Koç’a öyle soytarıya böyle

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) gerçek yüzünü gösteren bir olay daha yaşandı. Sözde komedyen Deniz Göktaş, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i hedef alan sözleri büyük tepki çekmişti.

DEM Parti, yüm bu tepkilere rağmen Göktaş’a sahip çıkan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar kabul edilemez, politik mizah yargılanamaz.” ifadelerine yer verildi.

Aynı DEM Parti, Rahmi Koç’un İzmir’deki hastane açılışı sırasında Kürt kadınlarını hedef alan edepsiz fıkrasına karşı ise suç duyurusunda bulunmuştu.

DEM Parti’nin bu tutarsızlığı, kendi tabanından bile tepki görmesine neden oldu.

RAHMİ KOÇ’A SUÇ DUYURUSU YAPMIŞLARDI

Dem Parti’nin Rahmi Koç’un sözleri sonrası yaptığı açıklama şöyle idi:

Rahmi Koç hakkındaki suç duyurumuz

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Kadın Meclisi Sözcümüz Halide Türkoğlu adına, Kürt kadınlara yönelik cinsiyetçi sözler sarf eden Rahmi Koç hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik”, “Aşağılama” ve “Nefret ve Ayrımcılık” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“…. Kürt bir kadının muayene odasında doktorunu anlayamadığı üzerine

kurulu bir anlatıyı ‘cinselleştirilmiş bir mizah’ olarak sunması; yapısal ve tarihsel bir mağduriyetin alenen alay konusu haline getirilmesidir. Anadilinde sağlık hizmetine erişemeyen, doğum salonunda derdini anlatamayan Kürt kadınların yaşadığı ağır gerçekliğin bir “güldürü unsuru’ olarak kullanılması; Kürt kadınların insan onuruna, sağlık hakkına ve mahremiyet hakkına aynı anda yapılmış kapsamlı bir saldırı niteliği taşımaktadır. “

DENİZ GÖKTAŞ İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Dem Parti’nin sözde komedyen Deniz Göktaş için yaptığı açıklama ise şöyle oldu:

“Yaptığı stand-up gösterisinin ardından çeşitli çevreler tarafından hedef gösterilen ve hakkında “dini değerleri aşağıladığı” iddiasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar kabul edilemez, politik mizah yargılanamaz.

Linç kültürüyle beslenen ve araçsallaştırılmış yargı eliyle hakim kılınmaya çalışılan bir baskı ortamının hiçbir yurttaşımıza faydası yoktur.

Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır.”