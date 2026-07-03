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Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

#1
Foto - Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 192,6 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 4,72, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

#3
Foto - Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,72 ile bankacılık oldu.

#4
Foto - Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

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Foto - Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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