Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.