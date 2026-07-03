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Spor Beşiktaş'ta Ouattara heyecanı! İlk idmanında göz doldurdu
Spor

Beşiktaş'ta Ouattara heyecanı! İlk idmanında göz doldurdu

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Beşiktaş'ta Ouattara heyecanı! İlk idmanında göz doldurdu

Beşiktaş'ın büyük umutlarla 4 yıllığına kadrosuna kattığı Fransız golcü Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların Slovakya kampında ilk antrenmanına çıktı. Bütün gözlerin takip ettiği Ouattara, performansıyla göz doldurdu.

Samorin şehrinde bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonların üzerinde durulduğu aktarıldı. 

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ouattara, ilk kez takımla çalıştı. Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi de Slovakya kampındaki çalışmalara bugün dahil oldu.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden takip etti. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

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