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Gündem Kemalist Yılmaz Özdil kabul etti! ‘Biz salağın önde gideniyiz’
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Kemalist Yılmaz Özdil kabul etti! ‘Biz salağın önde gideniyiz’

Yeniakit Publisher
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Mütedeyyin kesime yönelik nefret söylemleriyle bilinen "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil, itiraf niteliğindeki açıklamalarıyla gündem oldu. Kendisine "salak" diyen Fatih Altaylı'ya hak veren Özdil, "Uğradığımız hakaretlere rağmen hala CHP'ye kıyamadığımıza göre salağın önünde gideniyiz" dedi.

“Fondaş” medyanın önde gelen isimleri arasındaki rant ve fikir kavgası, CHP fondaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Fatih Altaylı’nın isim vermeden hedef aldığı CHP’li Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Özdil, Altaylı'nın kendisi gibiler için kullandığı ağır ifadelere hak vererek, “Hala CHP'ye kıyamadığımıza göre salağın önünde gideniyiz” dedi.

Mütedeyyin kesime yönelik nefret kustuğu açıklamalarıyla tanınan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil, YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıllarca CHP amigoluğu yapan ancak son dönemde parti içi kliklerin hedefi haline gelen Özdil, şunları söyledi:

Değerli Fatih Altaylı sağ olsun, isim vermemiş ama benim gibi düşünenlerin salak olduğunu söylemiş. Haklı aslında biliyor musunuz? Uğradığımız bunca hakarete rağmen hala CHP'ye kıyamadığımıza göre... Hala CHP'nin başarısı için uğraştığımıza göre...  Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmamıza rağmen hala CHP seçmenine bir şey anlatmaya çalıştığımıza göre salağın önünde gideniyiz. Haklı Fatih.

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Yorumlar

Kılıç

Evet katmerli kaşarlı salaksınız .ama çakallığa kafanız çalışıyor .2500 e kitap çaktın salaklara.

Adem

Kafalarinin üzerine düstüler herhalde..saksilari çat pat çalismaya basladi...sonunda CHP den cacik olmayacagini anliyorlar...
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