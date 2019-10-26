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Zulmün adresi Adli Tıp

Cezaevinde ölümcül hastalıklara yakalanan ve Sivas Numune Hastanesi uzman hekimlerinin oybirliğiyle “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın tahliyesini Adli Tıp Kurumu’nun engellediği ortaya çıktı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:22
Zulmün adresi Adli Tıp

 Faruk Arslan  İstanbul 

26 yıldır tutsak edildiği cezaevinde 56 ilaçla hayatta kalmaya çalışan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’a uygulanan zulmün arkasından Adli Tıp Kurumu çıktı. Sivas mazlumu Kılıç’ın ölümcül tehlike altına olduğuna vurgu yapan Sivas Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’ndan kısa süre sonra devreye giren Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 85 yaşındaki Kılıç hakkında “kocama hali yok”, “sürekli hastalık kapsamında değil” diyerek tahliyenin önünü kapattığı tespit edildi.

Tahliyeye Adli Tıp freni

Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Ahmet Turan Kılıç’ın yaşadığı zulüm bitmiyor. İlerleyen yaşı dolayısıyla ağır hastalıklarla pençeleşen Ahmet Turan Kılıç 26 yıldır demir parmaklıklar arkasında adeta işkenceye tabi tutuluyor.

Cezaevinde ölümcül hastalıklara yakalanan, kullandığı 56 ilaçla nefes alabilen ve Sivas Numune Hastanesi uzman hekimlerinin oybirliğiyle “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği 85 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın tahliyesini Adli Tıp Kurumu engelliyor. Kalp rahatsızlıkları, demans, görme-işitme kaybı başta olmak üzere birçok hastalığı teşhis edilen Kılıç’a zulmü reva gören Adli Tıp’ın hasta haklarını ayaklar altına alan bir raporla tahliye durumunu ortadan kaldırdığı kaydedildi.

85 yaşında kocama hali yok!

Sivas mazlumu Kılıç’ın ölümcül tehlike altına olduğuna vurgu yapan 18.04.2019 tarihli Sivas Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’ndan kısa süre sonra devreye giren Adli Tıp Kurumu’nun 85 yaşındaki Kılıç hakkında “kocama hali yok”, “sürekli hastalık kapsamında değil” diye rapor hazırladığı tespit edildi. Mahkumların hastalık sebebiyle tahliye edilmesini sağlayacak karar mercii olan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun Ahmet Kılıç’a zindan zulmünde ısrar eden raporunu 17.05.2019 tarihinde verdiği bildirildi. 69365276-101.01.02- 2019/54185/9400-8553 sayılı raporda, “Ahmet Turan Kılıç’ın hâli hazır durumuyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile değişik 104/16 maddesinde yazılı ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli’ kapsamında olmadığı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi kapsamında değerlendirilmediği ve yine aynı Kanunun 16/6. maddesi kapsamında değerlendirildiği, hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” hükmüne yer verildiği saptandı.

İmza atanlar yargılanmalı!

Adli Tıp’ın rezil raporuna ateş püsküren Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Nejdet Kılıç, yargılamaya tabi tutulması gereken kişinin babası değil, 3. İhtisas Kurulu üyeleri olduğunu söyledi. Nejdet Kılıç, “Babam hakkında ‘cezaevinde yatamaz’ raporu verildiği halde Adlı Tıp, bu raporu kendi ideolojileri uğruna görmezden gelerek, doğru dürüst muayene bile etmeden ‘daha çok eziyet görsün’ diye geri gönderiyor. Ama aynı Adli Tıp, vatan haini teröristleri sağlam oldukları halde yalan raporlarla dışarı çıkarıyor. Babam değil, bu haksız rapora imza koyan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyeleri yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İşte Adli Tıp’ın çiğnediği rapor

Sivas Cezaevi’nde ölümle pençeleşen Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Sivas Numune Hastanesi’nin 8 uzman hekimi; hastalığın iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor oluşturmuştu. Akit’in 25 Ekim’de “Çıkarın bu mazlumu” manşetiyle gündeme taşıdığı 18.04.2019 tarih, 2400 no’lu Sağlık Kurulu Raporu’nda şu ifadeler yer alıyor: “Hükümlünün cezasının infazı halinde sanık hakkında hayati tehlike teşkil eder. Cezanın infazı reviri olan bir ceza infaz kurumunda mümkün değildir. Hastalığı iyileşebilecek bir hastalık değildir. Cezasının tehiri gerekir. Hastalığı sürekli hastalık olup kocama hali teşkil eder. Hastalıkları sürekli tedavi gerektirir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:22
  1. İstanbul
  2. Ahmet Turan Kılıç
  3. Adli Tıp Kurumu
  4. Sivas Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
  5. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu
  6. kocama hali yok
  7. Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  8. ölümcül hastalık
  9. Sivas Numune Hastanesi
  10. Sivas mazlumu
  11. ölümcül tehlike
  12. Akit
  13. Sağlık Kurulu Raporu

YORUM YAZ

  • adiladil5 sa önce
    26 yıldır tutsak ediliyormuş. habere bak. Türk devleti kimseyi tutsak etmez, cezasını çekmesi için hapishanede tutuklu tutar. madem suçsuz niye tutsakmış ona karşı çıkın o halde.
  • HasoHaso7 sa önce
    Şimdi bu adamın haline üzülelimmi,yoksa suçluya karşı katı olan devlet kurumlarından dolayı övünelimmi.Bu adamın suçu neymiş,kime ne zarar vermiş,sonrasında ise hastalığı gerçektende tahliye olmasını gerektiriyormu yorum bile yapamıyorum.Mahkemelerin cinayete teşebbüs eden bir zanlıyı bile suçlu bulmayıp saldığı şu günlerde kafalar çok karışık,adalete güven dipte,Allah adaletli yöneticiler ile yönetilmeyi nasip etsin
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı8 sa önce
    Demans hastasınınzaten kendi kişiliğini, öz blincini, yaptığı geçmiş yaşantısını yani özünü kaybetmiş bir kimlik ortaya çıkmakta. Kanaatimce Adli tıp bu konuda çok büyük hata işlemekte ve hatta böyle bir hastayı içerde tutmakla bile suç işlenmekte. Böyle bir hasta özel bakıma muhtaç bir konumda. Neden bunu söylüyorum, çünkü benim babam da Demans hastası olduğu için. Cezaevi yetkilileri böyle bir hasta temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede olduğunu hiç zan etmiyorum. Emin olun bir Demans hastasına yaklaşık 100 taneye yakın ayrı zamanlarda özel bakıcı tutmaya kalkmışlar ve bu özel bakıcılar bile dayanamamış bakmaya. Hadi bakayım cezaevi yetkilileri nasıl bakabilecekler.
  • AbdrhmanAbdrhman10 sa önce
    Ahmet Türkü pkk liyi neden bıraktınız. Kocama halimi vardı şerefsizler
  • Adli tabipAdli tabip10 sa önce
    Hastalıkları nelermiş onu da yazdaydınız da biz de gerçekten haksızlık yapılmış mı yoksa yapılmamış mı anlasaydık

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