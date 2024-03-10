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Dünya Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz
Dünya

Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-03-10 00:09:00 -

Gazze'deki katil İsrail'in katliamı karşısında sessiz kalanlara tepki gösteren bir Filistinli, "İslam ümmeti mi? Başaramadılar ve kaybettiler. Ahirette onlardan davacı olacağız. Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz." dedi.

İsrail'in zulmüne karşı adım atmayanlara seslenen bir Filistinli,  "Toplu mezarlarda ölüyoruz, ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda sizi dava edeceğiz ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda bütün suçu size atacağız. Bu kadar."  diyerek tepki gösterdi.

Gazze'de yaşananları anlatan Filistinli, Müslüman aleminin sessizliğine tepki gösterdi:

"İslam ümmeti mi? Başaramadılar ve kaybettiler. Ahirette onlardan davacı olacağız. Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz. Sonra size burada yaşadıklarımızı anlatacağız. Diyeceğiz ki, "Koyunlar gibi bizi öldürüyorlardı ve toplu mezarlar kazıp oraya gömülüyorduk." Toplu mezarlarda ölüyoruz, ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda sizi dava edeceğiz ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda bütün suçu size atacağız. Bu kadar."

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