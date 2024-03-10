Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz

İsrail'in zulmüne karşı adım atmayanlara seslenen bir Filistinli, "Toplu mezarlarda ölüyoruz, ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda sizi dava edeceğiz ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda bütün suçu size atacağız. Bu kadar." diyerek tepki gösterdi.

Gazze'de yaşananları anlatan Filistinli, Müslüman aleminin sessizliğine tepki gösterdi:

"İslam ümmeti mi? Başaramadılar ve kaybettiler. Ahirette onlardan davacı olacağız. Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz. Sonra size burada yaşadıklarımızı anlatacağız. Diyeceğiz ki, "Koyunlar gibi bizi öldürüyorlardı ve toplu mezarlar kazıp oraya gömülüyorduk." Toplu mezarlarda ölüyoruz, ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda sizi dava edeceğiz ey Müslümanlar. Allah'ın huzurunda bütün suçu size atacağız. Bu kadar."