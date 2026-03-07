İran’dan bölge barışı için kritik adım: "Komşu ülkelere saldırı durduruldu"

"Saldırı olmazsa karşılık verilmeyecek"

Kararın detaylarını paylaşan Pezeşkiyan, komşu devletlere yönelik artık hiçbir saldırı yapılmayacağının onaylandığını belirtti. Ancak bu kararın kırmızı çizgisini de şu sözlerle çizdi:

"Eğer İran’a yönelik bir saldırı, herhangi bir komşu ülkenin toprakları kullanılarak gerçekleştirilirse, buna en sert şekilde karşılık verilecektir. Kimse bizim koşulsuz teslim olacağımızı sanmasın; bu hayali kuranlar onu mezara kadar götürürler."

Arabuluculuk trafiği sürüyor

Bölgedeki yangını söndürmek için bazı ülkelerin arabuluculuk girişiminde bulunduğunu doğrulayan Pezeşkiyan, İran’ın onur ve otoritesinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. "Arabuluculuğun hedefi ateşi başlatanlar olmalı" diyen İran lideri, önceliklerinin bölgede kalıcı barış olduğunu ifade etti.

"Onurumuzdan tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına yönelik her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduklarını hatırlatarak; "Ülkemizin onurunu savunmakta en ufak bir tereddüdümüz yok. Cevabımız açıktır: Biz barışa bağlıyız ancak boyun eğmeyiz" mesajını verdi.