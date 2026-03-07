  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin desteklediği Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini hedef alarak üç noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatlerde 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi.

+90 (553) 313 94 23