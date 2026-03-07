  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır ve ayçiçeğinde bolluk beklentisi Bereketli topraklar tohumla buluştu Bu taktik rakipleri şoka sokacak: Tedesco, Fenerbahçe'nin ilacını buldu! Sezonun geri kalanında... Katiller sürüsü İsrail ordusundan 'başarısızlık' itirafı! İsrail ne zaman yok olacak: İsmail Yaşar Hoca 'Kur'an bildiriyor' diyerek açıkladı TCG Anadolu İngilizleri şoka soktu: Kıyılarımıza geldiler, ikinci kez bakmak zorundasınız 30 yıldır bıkmadan yapıyor! Mesleğini duyan şaşırıyor! Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak dedi ve fitili ateşledi...
Spor
4
Yeniakit Publisher
Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor

Trabzonspor, devre arasında bitiremediği Joseph Paintsil konusunda geri adım atmıyor. Bordo-Mavililer'in bu transferde hala devrede olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor

Trabzonspor ara transferde kanatları güçlendirmek için birçok isimle görüştü... Bu futbolcuların arasında LA Galaxy forması giyen Joseph Paintsil de vardı... Ancak o dönemde anlaşma sağlanamadı. Bordo-Mavili ekibin, oyuncu ve ABD kulübüyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

#2
Foto - Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor

28 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusunun Los Angeles Galaxy ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri ise 6 milyon euro... Joseph Paintsil, asıl yeri sol taraf olmasına rağmen sağda ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor...

#3
Foto - Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor

1.69 boyundaki futbolcunun yaz döneminde Trabzonspor'a katılma ihtimali bir hayli yüksek... Joseph Paintsil, bugüne kadar 18 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giydi. Fırtına'da satılacak futbolcuların durumuna göre; takviyelerin sayısı artabilir...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi...
Ekrem'in talebine İstinaf da 'hayır' dedi
Gündem

Ekrem'in talebine İstinaf da 'hayır' dedi

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davada İsta..
Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru
Gündem

Salon bir anda gerildi! Trump'ı deliye döndüren soru

Bölgedeki kaos planlarının mimarı ABD’nin başkanı Donald TRUMP, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte beklemediği bir soruyla karşılaşınc..
Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber

Rusya'dan yapılan açıklamada "Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23