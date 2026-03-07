Trabzonspor temasları sürdürüyor: Ganalı çabası: Yıldız isim geliyor
Trabzonspor, devre arasında bitiremediği Joseph Paintsil konusunda geri adım atmıyor. Bordo-Mavililer'in bu transferde hala devrede olduğu öğrenildi.
Trabzonspor ara transferde kanatları güçlendirmek için birçok isimle görüştü... Bu futbolcuların arasında LA Galaxy forması giyen Joseph Paintsil de vardı... Ancak o dönemde anlaşma sağlanamadı. Bordo-Mavili ekibin, oyuncu ve ABD kulübüyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
28 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusunun Los Angeles Galaxy ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri ise 6 milyon euro... Joseph Paintsil, asıl yeri sol taraf olmasına rağmen sağda ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor...
1.69 boyundaki futbolcunun yaz döneminde Trabzonspor'a katılma ihtimali bir hayli yüksek... Joseph Paintsil, bugüne kadar 18 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giydi. Fırtına'da satılacak futbolcuların durumuna göre; takviyelerin sayısı artabilir...
