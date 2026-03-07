Sultan geri döndü! Batı'nın itirafı: Ümmetin kalbi Başkan Erdoğan ile atıyor!

"Sultan geri mi döndü?"

Dergi, bölgedeki etkinliğini kaybeden aktörlerin aksine Başkan Erdoğan'ın Müslüman halklar nezdindeki karşılığını "Sultan geri mi döndü?" sorusuyla irdeledi. Yapılan kamuoyu araştırmaları, Arap dünyasından Asya derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada Müslümanların, Erdoğan’ın dik duruşunu ve mazlumların sesi olan siyasi yaklaşımını en etkili model olarak gördüğünü ortaya koydu.

Mazlumların umudu, zalimlerin korkusu

Haberde, Erdoğan'ın siyasi çizgisine yönelik eleştiriler her ne kadar eksik olmasa da, İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunun ona duyduğu sevgi ve güvenin sarsılmaz olduğu vurgulandı. Özellikle küresel güçlerin baskılarına boyun eğmeyen, Kudüs davasına sahip çıkan ve savunma sanayiindeki atılımlarla Türkiye'yi bölgesel bir süper güç haline getiren bu liderlik profilinin, ümmetin özlediği tabloyu yansıttığı ifade edildi.

Batı'nın ezberini bozan tablo

The Economist, anket sonuçlarının Arap sokaklarında ve Müslüman toplumlarında yarattığı bu "Erdoğan etkisini" mercek altına alırken, Batılı siyasetçilerin yıllardır kurduğu algı operasyonlarının çöktüğünü de bir anlamda kabul etmiş oldu. Veriler, Başkan Erdoğan'ın sadece bir siyasetçi değil, küresel ölçekte bir "umut sembolü" olarak görüldüğünü kanıtlar nitelikte.