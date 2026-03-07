İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın

İddianamede İmamoğlu’nun kurduğu yapının, milyonlarca İstanbullunun verisini kopyalayıp dağıttığı suçlaması da yer alıyor.

YILDIRIM: FETÖ TAKTİĞİ

2019 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon canlı yayınında karşı karşıya gelen rakibi Binali Yıldırım, şu tepkide bulunmuştu: “Bir belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ancak niye kopyalama ihtiyacı hissediyor? İstediği zaman istediği bilgiyi maiyetindeki insanlar alır getirir. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ yaptı bunu geçmişte. Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bir kere bu başlı başına fecaat bir şeydir. Devlet umurunda böyle bir şey yok. Devletin memurları dururken en hassas yerlere, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edip görev veremezsiniz.”

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da Akit’e şunları söyledi: “Dijital çağda devletlerin en büyük gücü artık silah değil, veridir. Bugün istihbarat savaşları cephelerde değil, veri ağlarında veriliyor. İsrail istihbaratı MOSSAD’ın yıllarca İran’daki sistemlere sızarak üst düzey isimlerin hareketlerini izleyebilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi, modern çağda verinin nasıl stratejik bir silaha dönüştüğünü açıkça gösterdi. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın kimlik, konum ve davranış verisini barındıran belediye sistemleri artık sadece yerel yönetim meselesi değildir. Bu veriler, yanlış ellerde toplumsal yönlendirme, istihbarat üretimi ve güvenlik riski anlamına gelir. İBB iddianamelerinde yer alan veri sızıntısı iddiaları doğruysa, bu durum yalnızca bir belediye skandalı değil, doğrudan bir milli güvenlik sorunudur. Çünkü vatandaşın verisi siyaset malzemesi değil, devletin emanetidir. Ve bu emanetin bedeli, ihmalle ödenecek kadar ucuz değildir.” Avukat Cem Kaya ise şunları aktardı: “İBB verilerinin kopyalanması hususu önemli bir konu. TCK’da 328’inci madde siyasal ve askeri casusluk suçunu düzenleyen. Savcılık 31 Mart 2019 ile iptalinden sonra 23 Haziran’da yapılan iptal seçimler arasındaki algı yönetimi yapıldı. Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkan MOSSAD Dış İstihbarat Birim Başkanı, İngiliz Eşalon sistemi Başkanvekili, CIA Sosyal Medyadan Sorumlu Başkanı, Alman istihbarat kuruluşu BND’nin, MI5 yetkilisinin telefon ve e-mail bilgileri vardı.

MOSSAD DA CIA DA VARDI

“Bunlarla sürekli irtibatlı olması ve sürekli yazışması çok enteresandır. Hüseyin Gün, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na o dönemde 21 kez ziyaret etmiş. Kişisel verileri alarak İstanbulluların siyasi temayüllerini belirlediler. Hemen yürütmeyi durdurma kararı verdi mahkeme. İmamoğlu da kopyalamayı durdurmak zorunda kaldı. İBB’ye veri kopyalanmasının gerekçesini ve dışarıdan üç kişinin atanmasını sordu Sayın Kalaycı dava gerekçesinde. İBB cevap veremedi. Bu üç kişi kim? Amaçları ne? Bunları kopyaladılar. Sonra seçmenlerin özel bilgilerini aldılar ve bunları yabancı istihbarat görevlisi isimlere teslim ettiler. Özel kriptolu yazışma programı kullanıyorlar. Hüseyin Gün’ün manevi annesi Seher Alaçam ile yazışmasında ‘Sadece belediye başkanını değil geleceğin cumhurbaşkanını da belirliyoruz’ diyor. Bu nedenle İBB verilerinin kopyalanması konusu son derece önemlidir.”