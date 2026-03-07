Üniversitelerde bazı bölümler kapatıldı: Fakülte ve enstitülerin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında akademik yapıyı yeniden şekillendiren kritik kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında 4 üniversitede yeni birimler kurulurken, bazı fakülte ve enstitülerin kapısına kilit vuruldu.
Yeni fakülte ve enstitüler eğitime başlıyor
Yayımlanan karara göre akademik kadrosunu güçlendiren üniversiteler ve yeni kurulan birimler şöyle sıralandı:
- Bitlis Eren Üniversitesi: Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi açıldı.
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.
- Abdullah Gül Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi: Bünyelerinde Lisansüstü Eğitim Enstitüleri faaliyete geçti.
Bazı akademik birimler kapatıldı
Yeni kurulumların yanı sıra, ihtiyaç ve planlama doğrultusunda bazı birimlerin faaliyetlerine son verildi. Kapatılan bölümler arasında şunlar yer alıyor:
- Abdullah Gül Üniversitesi: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.
- İzmir Demokrasi Üniversitesi: Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri lağvedildi.
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Eczacılık Fakültesi kapatılan birimler arasında yer aldı.
İsim değişikliği ve kurumsal dönüşüm
Kararname ile iki üniversitede fakülte isimlerinde değişikliğe gidilerek kurumsal kimlikler güncellendi. Aksaray Üniversitesi bünyesindeki İslami Bilimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilirken; Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yeni adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu.