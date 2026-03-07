  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak dedi ve fitili ateşledi... PEUGEOT’ta mart rüzgarı! SUV ve elektrikli modellerde büyük fırsat Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu! Akaryakıta iki zam birden geliyor! Eşsel mobille vatandaşa yansıtılacak rakam belli oldu 22 ilde ‘sazan sarmalı’ operasyonu! 600 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi Türkiye'den daha yeni özür dilemişlerdi! İran vuracağı ülkeleri açıkladı Emirsultan’da sahur geleneği farklı: Davul yerine ‘pilava pilava’ diye uyandırıyorlar Türkiye'den gidecek mi? Trabzonspor Onana kararını verdi: United'a iletildi Felipe Augusto'ya ilgi bitmedi: Sezon sonu gelecekler: Ne oldu peki sonu...
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

TasteAtlas, gastronomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Fındıkları" listesini güncelledi ve bizim temsilcimiz de belli oldu.

#1
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

6 dev ülkenin en kaliteli fındıklarının kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin o meşhur ili rakiplerini bir bir geride bırakarak dünya devlerinin arasındaki yerini aldı. Kalitesi, aroması ve eşsiz yağ oranıyla fındığın ana vatanının farkını dünyaya bir kez daha kanıtlayan o eşsiz lezzetimiz, küresel listenin en tepesindeki isimleri adeta sarsarak damgasını vurdu.

#2
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

Gastronomi dünyasının referans kaynağı TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Fındıkları" listesini yeniden şekillendirdi! Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin o meşhur ili dünya devlerine kafa tutarak listenin en üst sıralarına adını altın harflerle yazdırdı.

#3
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

6. Noisette de Cervione - Cervione, Fransa

#4
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

5. Avellana de Reus - İspanya'nın Tarragona Eyaleti

#5
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

4. Nocciola Romana - Roma, İtalya

#6
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

3. Nocciola di Giffoni - Salerno, İtalya

#7
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

2. Giresun Tombul Fındığı - Giresun, Türkiye

#8
Foto - Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

1. Nocciola del Piemonte - Piedmont, İtalya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İran, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'
Gündem

Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye'nin son dönemde bölgedeki ateş çemberine rağmen izlediği dış politika stratejisine..
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"
Dünya

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

İran Genelkurmay Başkanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik bir uyarı yayınlayarak, ABD'nin bölgedeki silahlı Kürt grupları s..
Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber

Rusya'dan yapılan açıklamada "Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı
Gündem

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

Orta Doğu'da 28 Şubat 2026'da başlayan büyük savaşın 7. gününde gerilim Körfez ülkelerine sıçradı. İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23