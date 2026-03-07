Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!

6 dev ülkenin en kaliteli fındıklarının kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin o meşhur ili rakiplerini bir bir geride bırakarak dünya devlerinin arasındaki yerini aldı. Kalitesi, aroması ve eşsiz yağ oranıyla fındığın ana vatanının farkını dünyaya bir kez daha kanıtlayan o eşsiz lezzetimiz, küresel listenin en tepesindeki isimleri adeta sarsarak damgasını vurdu.