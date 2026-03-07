Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye’den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu!
TasteAtlas, gastronomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Fındıkları" listesini güncelledi ve bizim temsilcimiz de belli oldu.
6 dev ülkenin en kaliteli fındıklarının kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin o meşhur ili rakiplerini bir bir geride bırakarak dünya devlerinin arasındaki yerini aldı. Kalitesi, aroması ve eşsiz yağ oranıyla fındığın ana vatanının farkını dünyaya bir kez daha kanıtlayan o eşsiz lezzetimiz, küresel listenin en tepesindeki isimleri adeta sarsarak damgasını vurdu.
Gastronomi dünyasının referans kaynağı TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Fındıkları" listesini yeniden şekillendirdi! Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin o meşhur ili dünya devlerine kafa tutarak listenin en üst sıralarına adını altın harflerle yazdırdı.
6. Noisette de Cervione - Cervione, Fransa
5. Avellana de Reus - İspanya'nın Tarragona Eyaleti
4. Nocciola Romana - Roma, İtalya
3. Nocciola di Giffoni - Salerno, İtalya
2. Giresun Tombul Fındığı - Giresun, Türkiye
1. Nocciola del Piemonte - Piedmont, İtalya
