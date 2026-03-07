  • İSTANBUL
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Selahattin Eş Çakırgil
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Selahattin Eş Çakırgil

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Selahattin Eş Çakırgil

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Selahattin Eş Çakırgil konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta "gazeteci" Selahattin Eş Çakırgil konuk olacak. Program Ramazan-ı Şerif nedeniyle 21:00'de yayınlanacak.

İran’da 1979 İslam Devrimiyle nasıl bir sistem kurulmuştu? Velayet-i Fakih, Rehber-i Muazzam, Şuray-ı Nigahban, Meclis-i Hubregan v.b ne demek? Rejimin değişmesi mümkün mü? Dini rehberlik seçimi nasıl ve ne zaman yapılacak? İran’ın Sünni dünya ile ilişkileri nasıldı? Armageddon ve Amalek ne demek?

Muharrem Coşkun soracak, Çakırgil canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 21:00'de Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=BI7cDRa8hZ8

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

