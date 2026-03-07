Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Selahattin Eş Çakırgil

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta "gazeteci" Selahattin Eş Çakırgil konuk olacak. Program Ramazan-ı Şerif nedeniyle 21:00'de yayınlanacak.

İran’da 1979 İslam Devrimiyle nasıl bir sistem kurulmuştu? Velayet-i Fakih, Rehber-i Muazzam, Şuray-ı Nigahban, Meclis-i Hubregan v.b ne demek? Rejimin değişmesi mümkün mü? Dini rehberlik seçimi nasıl ve ne zaman yapılacak? İran’ın Sünni dünya ile ilişkileri nasıldı? Armageddon ve Amalek ne demek?

Muharrem Coşkun soracak, Çakırgil canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 21:00'de Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Yayın ayrıca Akit TV'nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.