Yurdun dört bir tarafından başarı haberleri geliyor Savunma Sanayiine bir tuğla daha konuldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir savunma sanayi firması, sınır hatları ve kritik tesislerde hava sahası güvenliğini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 10 kilometre menzile sahip, taşınabilir ve sinyal karıştırıcı dronsavar geliştirdi.

İnsansız hava araçlarına karşı tasarlanan dronsavar, belirli haberleşme ve navigasyon bantlarında frekansa baskılama yapıp dronun kontrol ve veri iletimini kesintiye uğratarak etkisiz hale getiriyor.

"DRJM-002 Yönlü RF Karıştırma Sistemi" adıyla geliştirilerek üretimine başlanan dronsavar, 2 saatlik şarj ve 80 dakikaya kadar çalışma süresi ile 4,5 kilogram ağırlığıyla dikkati çekiyor.

Assuva Uzay ve Havacılık Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, AA muhabirine, artan kamikaze dron gibi insansız hava aracı tehditlerinin tedbir arayışlarını gündeme getirdiğini söyledi.

AR-GE çalışmasının ardından üretilen sistemin testlerinin tamamlanarak üretimine başlandığını anlatan Başbuğ, sistemin güçlü sinyal üreterek insansız hava aracının bağlantısını kesip görevini sürdürmesini engellediğini dile getirdi.

Böylelikle aktif güvenlik katmanı oluşturduğunu vurgulayan Başbuğ, şöyle konuştu:

"Günümüzün savaşları havada gerçekleşiyor. Füze, drone ve kamikaze dron saldırıları var. Biz de buna mukabil mevcutta geliştirilmiş olan ürünlerden daha üst seviyede ve daha uzun menzillerde frekans ve sinyal bozucu dronesavar sistemlerini nitelikli bir şekilde geliştirmekteyiz. Bunu diğer dronesavarlar ve frekans karıştırıcılardan ayıran özelliği, mesafemizin en az 2 katı daha fazla olmasıdır. Şu andaki menzilimiz el tiplerinde 5 ila 10 kilometre. Yani gözümüzün görmediği mesafedeki bir dronu bile algılayabilir. Bunun yanı sıra dronu bozabilir, frekanslarını karıştırabilir ve bertaraf edebilir. Bu sistemler, kumandayla veya merkezi haberleşme ile havalandığı yerdeki komut merkeziyle arasındaki haberleşmeyi keser. Diğer taraftan da kaba tabirle dengesini bozarak dronu olduğu yere veya istenilen yere çekerek düşürülebilir."

Başbuğ, günümüzün çatışma ve savaşlarında askerlerin uzun namlulu silahlar, roket atar, obüs gibi silahları kullandığını belirterek, yeni süreçte dronsavarların da etkin şekilde kullanılacağını kaydetti.

Ürettikleri sistem için farklı ülkelerden talep geldiğine dikkati çeken Başbuğ, "Talepler fazla. Biz tabii ki müttefikimiz olan ülkelere Milli Savunma Bakanlığının bize vereceği izinlerle ihracatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Yeni nesil ve yeni savaş taktikleri kapsamında mobil elektronik kalkan olarak sahaya sürüyoruz. Geliştirilebilir, taşınabilir, çok fazla eğitim gerektirmeyen ürünleri sahaya sürüyoruz. Savunma sanayinde artık mesele sadece görmek değil, görünmeden etkisiz hale getirmektir. Tehlikenin geldiği görüldüğünde kilometrelerce uzaktan fark edip bertaraf etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ürünün AR-GE sorumlusu Enes Altuncuoğlu da kritik tesisler, güvenlik bölgeleri ve stratejik alanlarda yetkisiz dron faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla başladıkları çalışmada, başarılı netice elde etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yerlilik payı yüksek şekilde ürettikleri dronsavarın çeşitli avantajlar sağladığını anlatan Altuncuoğlu, "Benzer taşınabilir sistemlerden ayıran en önemli unsur performans segmentidir. Birçok dronsavar 20 ila 50 watt arasında çalışırken, bizim dronsavarımız 90 watt çıkış gücü vermektedir.

Bunun en önemli katkısı menzil olarak bize yansımaktadır. Şarj süresi yaklaşık 2 saattir. Çalışma süresi 80 dakikaya kadar ulaşmaktadır. Ağırlığı 4,5 kilogram olup çalışma sıcaklık aralığı eksi 25 ile 80 santigrat derece arasındadır." ifadelerini kullandı.