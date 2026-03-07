PEUGEOT’ta mart rüzgarı! SUV ve elektrikli modellerde büyük fırsat

PEUGEOT, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş keyfiyle dikkat çeken binek otomobil yelpazesinin yanı sıra verimliliği ve çok yönlülüğüyle öne çıkan yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayı mart ayında da kolaylaştırıyor. Türkiye otomotiv pazarında şubat ayında yüzde 9,4 pazar payıyla ikinci sırada yer alan PEUGEOT, aynı dönemde SUV segmentinde tüm modelleriyle yüzde 14,3 paya ulaşarak segment lideri olmayı başardı. Sunduğu avantajlı kampanyalarla bu başarılarını yukarıya taşıyan PEUGEOT’nun mart ayı boyunca sürecek olan cazip kredi teklifleri kapsamında, göz alıcı fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli, 700 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi seçenekleri ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. Yeni E-3008’in Allure donanımlı versiyonunda ise 700 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Şubat ayında B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli olan ve yılın ilk iki aylık döneminde segment liderliğini elde eden 2008’de 200 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008 ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli ticari kredi olanağıyla satın alınabiliyor. PEUGEOT’nun kompakt segmentte yer alan ve üstün sürüş dinamikleriyle eşsiz bir sürüş keyfi sunan, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen müşteriler Allure donanım seviyesinde 500 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli ticari kredi fırsatından faydalanabiliyor. Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan 5008 GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli E-5008’de ise sadece tüzel müşterilere özel Allure donanım seviyesinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208’i satın almak isteyenler ise 350 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.