PEUGEOT’ta mart rüzgarı! SUV ve elektrikli modellerde büyük fırsat
PEUGEOT, mart ayına özel kampanyası kapsamında SUV ve elektrikli modellerinde dikkat çeken finansman fırsatları sunuyor.
PEUGEOT, mart ayı kampanyasıyla otomobil sahibi olmak isteyenlere farklı modellerde avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Şubat ayında yüzde 9,4 pazar payıyla Türkiye otomotiv pazarında ikinci sırada yer alan ve pazarda güçlü performansını sürdüren PEUGEOT, geniş ve iddialı model ailesiyle dikkat çekiyor. Marka, SUV segmentindeki başarısını da ortaya koyarak şubat ayında tüm SUV modelleriyle yüzde 14,3 segment payına ulaşarak SUV pazarının lideri oldu. 2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleri sunan PEUGEOT, mart ayında da yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlarla öne çıkıyor. Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi seçeneği ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. B-SUV segmentinde şubat ayının ve yılın ilk iki ayının en çok tercih edilen modeli olan PEUGEOT 2008, 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sunuyor. PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208 modelinde ise 350 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla mart ayında otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor. PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi olanakları bulunuyor.
PEUGEOT, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş keyfiyle dikkat çeken binek otomobil yelpazesinin yanı sıra verimliliği ve çok yönlülüğüyle öne çıkan yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayı mart ayında da kolaylaştırıyor. Türkiye otomotiv pazarında şubat ayında yüzde 9,4 pazar payıyla ikinci sırada yer alan PEUGEOT, aynı dönemde SUV segmentinde tüm modelleriyle yüzde 14,3 paya ulaşarak segment lideri olmayı başardı. Sunduğu avantajlı kampanyalarla bu başarılarını yukarıya taşıyan PEUGEOT’nun mart ayı boyunca sürecek olan cazip kredi teklifleri kapsamında, göz alıcı fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli, 700 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi seçenekleri ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. Yeni E-3008’in Allure donanımlı versiyonunda ise 700 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Şubat ayında B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli olan ve yılın ilk iki aylık döneminde segment liderliğini elde eden 2008’de 200 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008 ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli ticari kredi olanağıyla satın alınabiliyor. PEUGEOT’nun kompakt segmentte yer alan ve üstün sürüş dinamikleriyle eşsiz bir sürüş keyfi sunan, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen müşteriler Allure donanım seviyesinde 500 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli ticari kredi fırsatından faydalanabiliyor. Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan 5008 GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli E-5008’de ise sadece tüzel müşterilere özel Allure donanım seviyesinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208’i satın almak isteyenler ise 350 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT, hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili eşsiz teklifleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın Allure donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonunda 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi, Allure donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonunda 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Sınıfının öncüsüPartner Van’da 750 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Traveller’da 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi imkânı, Expert Van modelinde 600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı sunuluyor. Büyük oyuncuların tercihi Boxer Van 3,5 Ton versiyonlarında ve yeni Boxer Minibüs modellerinde ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor.
