Akın Gürlek'ten şok eden açıklama! 'Çeteler Çocukları Ailelerinden Kiralıyor!'

Akın Gürlek, Ankara’da medya temsilcileriyle düzenlenen iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni nesil sokak çetelerinin çocukları suç işlemek için kullandığını belirten Gürlek, bazı grupların 12-15 yaşındaki çocukları hatta ailelerinden kiralayarak suça sürüklediğini söyledi.

Bakan Gürlek, bu yöntemin özellikle büyük şehirlerdeki organize suçlarda sıkça başvurulduğunu belirterek, şu örnekleri verdi: “Adana’dan, Antep’ten çocukları ailelerinden kiralıyorlar. İstanbul’a getiriyorlar. Daha sonra sırtını sıvazlıyorlar, ‘Aslansın, kaplansın’ deyip çocukları suçta kullanıyorlar. Neden? Çünkü çocukların alacağı cezalar belli ve hafif kalıyor.”

Gürlek, bu tür uygulamalara karşı daha caydırıcı önlemler alınacağını ifade etti. 11. Yargı Paketi’nde çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarının artırıldığını hatırlatan Bakan, 12. Yargı Paketi’nde ise suça sürüklenen çocukların özellikle adam öldürme gibi ağır suçlarda yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilmesinin yolunun açılacağını belirtti. Ayrıca, suça karışan çocukların cezalarını tamamını çekmesi yönünde düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Açıklamalarında ailelerin sorumluluğuna da değinen Gürlek, çocukları suça sürükleyen veya ihmalkar davranan ailelere yönelik yaptırımların da gündemde olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde platformlar kurulduğunu ve çocukların şiddete yönelmesinin kök nedenlerinin araştırılacağını ekledi.

Bakan Gürlek’in sözleri, son dönemde artan çocuklu suç olayları ve “çocuk istismarı” tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, yargı reformu sürecinde çocuk suçlulara ilişkin yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

