30 yıldır bıkmadan yapıyor! Mesleğini duyan şaşırıyor!

"İLK BAŞTA ŞAŞIRIYORLAR, SONRA MÜŞTERİM OLUYORLAR" Dükkâna ilk kez gelen müşterilerin çoğunun karşılarında kadın usta görünce şaşırdığını söyleyen Kökçe, zamanla bu durumun değiştiğini ifade etti: Başlarda ‘yapabilir mi’ diye düşünenler oldu. Hatta iş yaptırmak istemeyenler de vardı. Ama zamanla yaptığım işi görünce çoğu kişi tekrar gelmeye başladı. Şimdi neredeyse hiç yadırgayan kalmadı.