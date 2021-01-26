Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, twitter hesabından Yazar Zülfü Livaneli'nin yıllar önce kaleme aldığı köşe yazısını paylaştı. Şahin, Livaneli'nin başkanlık sistemini konu edindiği yazısını, "Zülfü Livaneli yıllar önce "Başkanlık şart" demiş! Çok da güzel yazmış. Parlamenter Sisteme dönüş tartışmaları konuşulurken okumakta fayda var." şeklinde yorumladı.

'İtiraf edeyim ki uzun zamandır benim de kafamı meşgül ediyor'

Livaneli'nin başkanlık sistemini önerdiği söz konusu yazısından öne çıkan bölümler ise şöyle:

"Rastlantı olmasa gerek; dün akşam bir dost toplantısındaydık ve son zamanlarda giderek daha çok tartışılmaya başlanan başkanlık sistemi konusu açıldı. Baktım ki hiç konuşmadıkları halde birçok kişinin aklından aynı şey geçiyor. Türkiye'nin içine düştüğü siyasi kilitlenmeleri ve birer 'siyaset ağa'sına benzemeye başlayan lider çekişmlerini aşabilmek için, başkanlık sistemi formülü ortaya atılıyor. İtiraf edeyim ki bu çözüm, uzun zamandır benim kafamı da meşgul etmekte."

'Düşünün; devlet başkanını parlamento değil, biz seçiyoruz'

"İçinde bulunduğumuz durum yerine iki turlu bir başkanlık sistemine geçtiğimizi düşünün: Devlet başkanını parlamento değil, biz seçiyoruz. Üç ya da dört yılda bir sandık başına gidiyor ve istediğimiz, güvendiğimiz kişiyi büyük sorumluluklar yükleyerek işbaşına getirityoruz. Bu seçim iki turlu olacağı için, yanlış yapma ihtimalimiz azalıyor ve adayları iyice kıyaslayarak karar veriyoruz. Şimdiki parti oyları gibi yüzde yirmilere, onlara bölünmüyoruz."

'Bu sistem bana bugünkünden çok daha iyi görünüyor'

"Yeni başkan, bize daha önce tanıttığı güçlü ve kaliteli kadroları, Meclis ve politika dışından uzman kişileri bakan olarak atıyor. Böyle bir sistem bana, bugünkünden çok daha doğru görünüyor. Ne dersiniz?"