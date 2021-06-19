Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

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Siyasi nefreti nedeniyle gözü dönen ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e dil uzatan Zübeyde Kamalak, başörtüsü mağduriyetinde kendisine sahip çıkan ve hatta bunun için bedel bile ödeyen Yeni Akit Gazetesi'ni hedef aldı.

Siyasi nefreti, insani vasıflarının da önüne geçti!

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için, CHP kafasından bir hakimin kendisini duruşmadan atması olayında yanında duran ve bunun için açılan tazminat ve ceza davası yüzünden bedel ödeyen Yeni Akit'i hedef alması, Kamalak'ın siyasi hırslarının ve nefretinin, 'insani vasıfları'nın önüne geçtiğini gözler önüne serdi.

Bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sosyal medya hesabından Yeni Akit Gazetesi'ni hedef alması manidar karşılanırken, Akit TV'ye borçlu olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi borcunu ödemek yerine, daha az miktardaki alacağını bahane ederek baskın yaparcasına gönderttiği avukat ve icra memurlarını beğenip paylaşması 'pes' dedirtti.

"Kapısına kilit vurulsun" temennilerini paylaşan Zübeyde Kamalak, yanında duran Akit'e işte böyle "teşekkür" etti.

Nankörlüğün böylesi: Akit kayıtsız şartsız yanında durmuş ve bedel ödemişti!

Danıştay’ın başörtüsü kararını takmayan CHP zihniyetli hakim Mustafa Karadağ’ın, hakaret ettiği avukat Zübeyde Kamalak’ı salondan atmasının ardından Yeni Akit Gazetesi sonuna kadar başörtülü avukatın yanında durmuş ve sahip çıkmıştı.

Hakime soruşturma açılmasına ve ceza almasına kadar giden süreçte haberleriyle hukuksuz adımlara karşı duran Yeni Akit Gazetesi, hakim Karadağ'ın açtığı davalar nedeniyle de, yargıda kalan az sayıdaki yaikçi-yasakçı CHP sempatizanı isimler tarafından tazminata mahkum edilmişti.

Hakime açılan soruşturma sürecinde, CHP'liler başörtü yasakçısı hakimin yanında durmuşlar, Zübeyde Kamalak'ın duruşmadan çıkarılmasının doğru olduğunu savunarak, AK Parti iktidarını hakimleri susturmak için despotluk yaptığını iddia etmişlerdi.

Zübede Kamalak'ın kendisi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, Ekrem İmamoğlu ile Akit TV arasındaki bir ihtilafda, CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alması, "Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlayacağız" diyen bir kişiye destek çıkması maskeleri indirmiş oldu... Kamalak ailesinin CHP hayranlığı, Akittv-Ekrem ihtilafında verdikleri tepki ile ortaya çıktı.

Bilindiği gibi Zübeyde Kamalak'ın eşyi Mustafa Kamalak da, iki gün önce "CHP ile ittifak, AK parti ile ititfaktan iyidir. Kuran'a da daha uygundur" mealinde sözler sarfetmişti. Kamalak ailesinin oğlu Furkan Kamalak ise, İyi Parti'ye geçmiş ve bu partide disiplin kurulu üyeliğine seçilmişti.

İşte o haberlerden bazıları: