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Spor ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş yarı finalde Başakşehir’i yenerek finale kalan ilk takım olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda diğer finalist ise Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale çıkan Antalyaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası sahibinin belli olacağı final maçı, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yapılacak. Söz konusu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Futbol Federasyonu tarihe ilişkin açıklama yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:46:00 -
ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası sahibinin belli olacağı final maçı, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yapılacak. Beşiktaş yarı finalde Başakşehir’i yenerek finale kalan ilk takım olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda diğer finalist ise Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale çıkan Antalyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşacak. Söz konusu mücadelede sahadan galip ayrılan takım bu seneki Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olacak. Kupanın sahibini belirleyecek olan final maçının tarihi merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final karşılaşmalarının sona ermesi üzerine gözler final karşılaşmasının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu tarihe ilişkin açıklama yaptı mı? ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta?

ZTK final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Söz konusu karşılaşmanın yapılacağı tarih ve stat daha sonra duyurulacak.

Antalyaspor - Beşiktaş final maçı tarihine ilişkin açıklamayı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilerleyen günlerde yapması bekleniyor.

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