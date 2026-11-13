“Gazze’den Bana Ne” diyenler utansın İtalyan kadın Gazzeli çocuklar için sarayını sattı!

TAHSİN HAN

İtalya’nın Salerno iline bağlı Rocca Cilento köyünde yaşayan 75 yaşındaki Eugenia Granito, İsrail ordusunun saldırıları altında uzuvlarını kaybeden ve anestezisiz ameliyatlara mahkûm edilen Gazzeli çocukların acılarına sessiz kalmayarak tüm insanlığa örnek olacak tarihi bir vicdan dersine imza attı. Kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen “Gazze’den bana ne” demeyen yaşlı kadın, ailesine ait 17. yüzyıldan kalma tarihi mülkünü satarak elde ettiği 160 bin Euro’luk tüm geliri Gazze’de yeni bir hastane veya sağlık tesisi kurulması için Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) bağışladı.

İNSANLIĞA ÖRNEK OLDU

İnsanlık onurunu ve vicdanını ayakta tutan Granito’nun bu asil duruşu, kendi topraklarımızda yaşayıp “Bize ne Gazze’den” diyerek mazlumların feryadına kulak tıkayan, Filistin direnişine düşmanlık besleyip Siyonist tezlerin sözcülüğüne soyunan içimizdeki gafil ve duyarsız kesimlere de tokat gibi bir cevap niteliği taşıyor. Emlakçısı Francesco Pio Figliola ile yaptığı ve sosyal medyada paylaşılan görüşmede İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımı aklından çıkaramadığını belirten Granito, “İsrail ordusu tarafından ağır yaralanan, bacağını veya kolunu kaybeden çocukların görüntülerini gördünüz mü? Anestezi olmadan ampütasyon yapıyorlar. Enkaz altında kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz. Bu yüzden onları düşünüyorum” sözleriyle insanlık vicdanının sesi oldu.

GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN HASTANE

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, nesillerdir ailesinin hatırasını taşıyan ve bünyesinde Aziz Joseph’e adanmış bir şapel ile tarihi bir saray barındıran mülkünü elden çıkaran Granito, Noter satış işleminde paranın mevcut projeler yerine doğrudan Gazzeli çocuklar için yeni bir sağlık tesisi inşasında kullanılmasını şart koştu.

BEN GAZZE’Yİ SEÇTİM

SalernoNotizie’ye konuşan emlakçı Figliola ise uzun yıllara dayanan meslek hayatında böylesine anlamlı ve yüce bir davranışla hiç karşılaşmadığını ifade etti. İtalya da dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yardıma muhtaç çocuklar bulunduğunu ancak en acil yardımın kuşatma altındaki Gazze’ye ulaşması gerektiğini belirten 75 yaşındaki İtalyan kadın, “Elbette başka durumlar da var, ama ben sadece birine yardım edebilirim ve ben Gazze’yi seçtim” diyerek tüm dünyaya unutulmayacak bir insanlık dersi verdi.