Eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 83 bin TL'lik hesabı formalarla ödedi
Ünlü teknik adam Fatih Terim, bir restoranda gelen 83 bin TL'lik hesabı para yerine 3 adet imzalı Galatasaray formasıyla ödedi.
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Ünlü teknik adam Fatih Terim, bir restoranda gelen 83 bin TL'lik hesabı para yerine 3 adet imzalı Galatasaray formasıyla ödedi.
Ünlü teknik adam Fatih Terim, bu kez futbol dışı bir olayla gündemde. Ünlü bir mekanda akşam yemeği yiyen deneyimli teknik adam, gecenin sonunda 83 bin TL’lik hesapla karşılaştı.
Terim, söz konusu tutarı nakit veya kartla ödemek yerine alternatif bir yöntem tercih etti.
Tecrübeli futbol adamı, restoran hesabına karşılık olarak mekan sahibi şefe 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim etti.
Ödemenin formalarla gerçekleştirilmesi, akşam yemeğinin en dikkat çeken detayı oldu.
Söz konusu ödemenin yapıldığı an, sosyal medyada gündem oldu.
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