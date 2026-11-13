1 tanesi bile yetiyor: Bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Tuvalete çıkmak şart mı?

Maryland Üniversitesi Sağlık Sistemi'nden gastroenteroloji uzmanı Dr. Ekta Gupta, günde üç kez normal kıvamda dışkılayan kişilerin genellikle lif açısından zengin beslendiğini, yeterli sıvı tükettiğini ve fiziksel olarak aktif olduğunu belirtiyor. Bu alışkanlıkların tamamı sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekleyebiliyor. Öte yandan daha seyrek tuvalete çıkan kişilerde düşük lif tüketimi, yetersiz sıvı alımı veya hareketsiz yaşam tarzı etkili olabiliyor. Ancak yalnızca tuvalete çıkma sıklığına bakarak bir kişinin beslenme düzeni ya da sağlık durumu hakkında kesin bir sonuca varılamıyor. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Savita Srivastava da bağırsakların düzenli alışkanlıklardan olumlu etkilendiğini vurguluyor. Uzmanlara göre ağrı, ani sıkışma hissi, dışkıyı tam boşaltamama veya dışkı kaçırma gibi şikayetler bulunmadığında günde birkaç kez tuvalete çıkmak tek başına bir sağlık sorunu anlamına gelmiyor. ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ANİ DEĞİŞİKLİKLER Uzmanlar, herkesin bağırsak düzeninin farklı olabileceğini ancak alışılmış düzenin aniden değişmesinin önem taşıdığını belirtiyor. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Rucha Shah, normalde iki günde bir dışkılayan bir kişinin aniden günde iki veya üç kez tuvalete çıkmaya başlamasının araştırılması gereken bir değişiklik olabileceğini söylüyor. Bağırsak alışkanlıkları; stres, seyahat, hastalıklar veya yeni bir ilaca başlama gibi nedenlerle değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca tuvalete çıkma sayısını değil, değişimin ne zaman başladığını ve başka belirtilerle birlikte görülüp görülmediğini de değerlendirmek gerekiyor. YEMEK YEDİKTEN HEMEN SONRA TUVALETE GİTMEK NE ANLAMA GELİYOR? Bazı insanlar yemek yedikten kısa bir süre sonra tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Dr. Ekta Gupta'ya göre bu durum, gastrokolik refleks adı verilen doğal bir mekanizmayla ilişkili olabiliyor. Yemek yenildiğinde mide genişliyor ve bu durum kalın bağırsağın hareketlerini artıran sinyalleri tetikleyebiliyor. Böylece bağırsakta bulunan dışkının ilerlemesi kolaylaşıyor ve tuvalete gitme ihtiyacı ortaya çıkabiliyor.