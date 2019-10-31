Zorunlu’da istikamet yukarı doğru! Hasarı onaylanan parasını alıyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kayıtlarına göre 25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı.

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İstanbul kayıt altına alınıyor

İstanbul’daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 421 bin 859’unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Son yaşanan depremin ardından İstanbul’da, depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 66’ya yükseldi. Bu oran, Tekirdağ’da yüzde 80’e, Kocaeli’nde yüzde 66’ya, Balıkesir’de yüzde 58’e ve Bursa’da yüzde 57’ye çıktı. Öte yandan, Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin 80 konutun yüzde 53’ü Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırdı. DASK, kurulduğu günden bu yana 26 bin hasar için 193 milyon lira tazminat ödedi.

AloDask125’e ihbar yağdı

DASK’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, 26 Eylül ve sonrasında gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi. Bu arada, hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezi veya sesli yanıt sistemi üzerinden ve “www.dask.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Teminat altındaki konular

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu tsunaminin, deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınıyor.