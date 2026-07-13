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Dünya CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası
Dünya

CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası

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CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik “saldırma kapasitesini zayıflatmak” amacıyla İran’a yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran’a yönelik yeni askeri operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, CENTCOM kuvvetlerinin ABD doğu yakası yerel saatiyle 17.00’de İran’a yönelik yeni saldırılar başlattığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GEMİLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

ABD tarafı, saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizciler ve ticari gemilere yönelik tehditleri azaltmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

CENTCOM, operasyonların İran’ın ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek için yapıldığını savundu.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Açıklamada, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

CENTCOM, Trump’ın söz konusu talimatı İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla verdiğini kaydetti.

140 ASKERİ HEDEF İMHA EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD, bir gün önce başlattığı saldırılarda İran’a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

Saldırılarda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı bildirilmişti.

KÖRFEZ’DE GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik, ABD ile İran arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Yeni saldırı dalgası, Körfez hattında deniz güvenliği ve enerji taşımacılığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

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