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Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

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Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar hastalıklarının artmasına neden olduğunu vurgulayan kardiyoloji uzmanları tıbbi tedavi sürecinin yanı sıra doğru beslenme stratejileriyle damar sağlığını korumak, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların önüne geçmek için kritik öneme sahiptir. Akdeniz tipi beslenme modeli, yüksek lifli gıdalar damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

#1
Foto - Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Yüksek kolesterol damar sertliği, kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara neden olur. Tedavi edilmediğinde hayati riskleri artırır. Bugüne kadar en iyi besinler arasında gösterilen bu besinler hakkında bu kez dikkat çeken bir açıklama gündemde. Haberlerde yer alan bilgilere göre, ezber bozan bu besinleri tüketenlerin mutlaka uzman bir hekime danışmaları gerektiği vurgulanıyor.

#2
Foto - Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Beslenme uzmanları, yüksek antioksidan içerikleriyle hücreleri serbest radikallere karşı koruyan; yaban mersini, nar, bitter çikolata, ıspanak ve Yeşil çay, karahindiba çayı, zencefil çayı, adaçayı ve nane çayı gibi bitki çaylarının düzenli tüketilmesini önermektedir. Uzman önerileri! Kalp-damar sağlığına katkı sağladığı belirtilen O besin listesi... Yaban mersini ve ahududu gibi meyveler yanı sıra Kuşkonmaz yaprağı, kırk kilit otu, kırmızı kişniş ve kurutulmuş sarıçiçekler, ceviz, fındık ve badem gibi sert kabuklu kuruyemişlerin kalp-damar sağlığını güçlendirmede kritik bir rol oynadığını belirtiyor. lif ve biyoaktif bileşenler sayesinde kan yağlarını dengelemeye yardımcı olan bitkisel kaynaklı bu gıdalar bağışıklığı güçlendirir ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

#3
Foto - Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Uzmanlar bu besinlerin tüketmeden önce özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin mutlaka ama mutlaka uzman bir hekime danışmaları gerektiğini vurguluyor.

#4
Foto - Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Uzmanlar uyarıyor, bu besinler tek başına tedavi edici bir yöntem olarak tıbbı tedavinin yerini alamazlar. ancak dengeli ve düzenli tüketilmesinin tedavi süreçlerine destek sağladığını ifade ediyorlar.

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