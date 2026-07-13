Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!

Beslenme uzmanları, yüksek antioksidan içerikleriyle hücreleri serbest radikallere karşı koruyan; yaban mersini, nar, bitter çikolata, ıspanak ve Yeşil çay, karahindiba çayı, zencefil çayı, adaçayı ve nane çayı gibi bitki çaylarının düzenli tüketilmesini önermektedir. Uzman önerileri! Kalp-damar sağlığına katkı sağladığı belirtilen O besin listesi... Yaban mersini ve ahududu gibi meyveler yanı sıra Kuşkonmaz yaprağı, kırk kilit otu, kırmızı kişniş ve kurutulmuş sarıçiçekler, ceviz, fındık ve badem gibi sert kabuklu kuruyemişlerin kalp-damar sağlığını güçlendirmede kritik bir rol oynadığını belirtiyor. lif ve biyoaktif bileşenler sayesinde kan yağlarını dengelemeye yardımcı olan bitkisel kaynaklı bu gıdalar bağışıklığı güçlendirir ve yaşlanma etkilerini geciktirir.