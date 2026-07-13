Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktaya dikkat... Bunu kimse bilmiyor!
Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar hastalıklarının artmasına neden olduğunu vurgulayan kardiyoloji uzmanları tıbbi tedavi sürecinin yanı sıra doğru beslenme stratejileriyle damar sağlığını korumak, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların önüne geçmek için kritik öneme sahiptir. Akdeniz tipi beslenme modeli, yüksek lifli gıdalar damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.