Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kış lastiği uygulamasının resmen yürürlüğe girmesinin ardından il ve ilçelerde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen lastik kontrolleri başladı. Kış deinilince akla ilk gelen illerden biri olan Bolu'da da trafik polisleri kontrol gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli karayolu transit geçiş güzergahlarından olan Bolu'da polisler denetim yaptı.

Lastik denetimi

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Polislerin uyguladığı denetimlerde özellikle ticari taşıtlar ile yük taşıyan araçlar polisler tarafından çevrilerek inceleme altına alındı.