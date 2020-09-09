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Aktüel Zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaşların maske takmaması kameralara yansıdı
Aktüel

Zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaşların maske takmaması kameralara yansıdı

Vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da, getirilen ek tedbirlere ve kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşların işlek cadde ve mekanlarda tedbirlere uymadığı görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:23:15 -
Zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaşların maske takmaması kameralara yansıdı

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da, getirilen ek tedbirler ve kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşların işlek cadde ve mekanlarda kurallara uymadığı görüldü.

Ağır hasta sayısı en çok beş ilden biri olan Konya'da, özellikle gençlerin maske konusundaki duyarsızlığı dikkat çekiyor.

Kentte yoğun olarak tercih edilen meydan, cadde ve mekanlarda maske takmayan bazı vatandaşlar ile yabancı uyruklu kişiler, kameralara yansıdı.

- Polis ekipleri denetimlerini yoğun sürdürüyor

Öte yandan kentin kalabalık caddelerinde uygulamalarına devam eden polis ekipleri, vatandaşlara maskeyi doğru kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Ekipler bir yandan da yoğun tercih edilen mekanları da denetleyerek, sosyal mesafeye özen gösterilmesi konusunda işletmecileri uyarıyor.

Dolmuş, ticari taksi, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerindeki denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, kurallara uymayanları ikaz ediyor.

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