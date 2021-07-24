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Dünya "Zorunlu aşı" kararı öncesi İtalya karıştı! Dev protestolar geliyor
Dünya

"Zorunlu aşı" kararı öncesi İtalya karıştı! Dev protestolar geliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dünkü kabine toplantısı sonrasında ayrıntılarını açıkladığı ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek "Yeşil Geçiş" belgesi, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 01:14:00 -
"Zorunlu aşı" kararı öncesi İtalya karıştı! Dev protestolar geliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dünkü kabine toplantısı sonrasında detaylarını açıkladığı ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek "Yeşil Geçiş" belgesi, tepkilere neden oldu.

Aşı olmayan İtalyanlar, pek çok kentte protestoya hazırlanıyor

"Yeşil Geçiş" belgesi, ülkede önemli bir kesimin tepkisini çekti.

Hükümetin dünkü açıklamasının akabinde dün akşam saatlerinde kuzeydeki Piyemonte bölgesinin başkenti Torino'da toplanan binlerce aşı olmak istemeyen İtalyan vatandaşı, "Yeşil Geçiş" belgesini protesto etti.

Yarın da pek çok kentte, aşı olmak istemeyen İtalyanların başını çektiği farklı grupların "Yeşil Geçiş" belgesiyle aşının zorunlu hale getirilecek olmasını protesto etmeye hazırlandığı bildirildi.

Draghi'nin geniş katılımlı hükümetinde yer almayı reddederek, parlamentoda ana muhalefet olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, hükümetin "Yeşil Geçiş" belgesiyle vatandaşın özgürlüğünü zedeleyen ve birçok ekonomik faaliyete giriş için aşı zorunluluğu getiren bir kararı onayladığını belirtti.

Meloni, parti olarak hükümetin bu kararına karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

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