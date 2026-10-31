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Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

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IHA Giriş Tarihi:

Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde alevlere teslim olan bir evde, yangın sonrası yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

#1
Foto - Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dadaloğlu’nun yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

#3
Foto - Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Dadaloğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

#4
Foto - Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!

Dadaloğlu’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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