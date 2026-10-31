Ev alevlere teslim oldu! Yangın sonrası bir erkek cesedi bulundu!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde alevlere teslim olan bir evde, yangın sonrası yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde alevlere teslim olan bir evde, yangın sonrası yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dadaloğlu’nun yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Dadaloğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
Dadaloğlu’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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