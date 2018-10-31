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Zorlu’dan satış kararı

Zorlu Enerji Grubu portföyünde bulunan bazı şirketleri satış için vitrine çıkaracak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:45
Zorlu’dan satış kararı

Portföyünde bulunan varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji Grubu, stratejik ya da finansal ortaklık yanı sıra hisse veya varlık satışı gibi opsiyonları en hızlı şekilde hayata geçiriyor. Doğalgaz ve rüzgar enerjisi alanında faaliyetlerini sürdüren şirketlerini satma kararı alan grubun portföyünde bulunan Trakya Gaz Dağıtım AŞ. ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım’ın yanı sıra, Rotor Elektrik Üretim AŞ. ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ de, satış için vitrine çıkarılacak.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:45
  1. Zorlu Enerji Grubu
  2. rüzgar enerjisi
  3. Trakya Gaz Dağıtım AŞ.
  4. Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım
  5. Rotor Elektrik Üretim AŞ.
  6. Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ

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