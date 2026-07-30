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Gündem "Yardım etmek istemişlerdi" Seyir tepesinde başlayan tartışma faciayla sonuçlandı
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"Yardım etmek istemişlerdi" Seyir tepesinde başlayan tartışma faciayla sonuçlandı

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"Yardım etmek istemişlerdi" Seyir tepesinde başlayan tartışma faciayla sonuçlandı

Adana'da bir kadının öldürüldüğü olayda, yalnızca yardım etmek isterken yaşamını yitiren Ali Can Demir'in babası Savaş Demir konuştu. Oğlunun olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen acılı baba, "İki çocuğumuz tek kurşunla bir anda öldü. Adaletimize güveniyoruz, en ağır cezayı alsın" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşamını yitiren Ali Can Demir'in babası Savaş Demir, yaşadıkları acıyı anlattı. Ukrayna'da çalışırken oğlunun ölüm haberini alır almaz Türkiye'ye dönen acılı baba, oğlunun ve arkadaşı Sinan İlbey'in olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Seyir tepesinde başlayan tartışma faciayla sonuçlandı

Olay, 25 Temmuz gecesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Osman A., otomobiliyle geldiği seyir tepesinde birlikte bulunduğu Semra Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz'ı tabancayla vuran şüpheli, olayı gördüklerini düşündüğü Ali Can Demir ile Sinan İlbey'e de ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli Osman A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yardım etmek için yanlarına gitmişler"

Oğlu Ali Can Demir'in olayla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan baba Savaş Demir, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Oğlum ile Sinan birlikte gezmek için Rüzgarlı Tepe'ye gitmişler. Yan araçta tartışma yaşandığını görünce 'Yardım edebileceğimiz bir şey var mı?' diye sormuşlar. Sonra kadın araçtan çıkıp bağırınca saldırgan silahını çıkarıp ateş etmiş. İki çocuğumuz tek kurşunla bir anda öldü."

"Evlat acısının tarifi yok"

Oğlunun çalışkan, saygılı ve kimseye zararı olmayan biri olduğunu belirten acılı baba, yaşadığı acının tarif edilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önce çok cenazeye gittim ama evlat acısı bambaşkaymış. Oğlum sabah işine gider, akşam evine dönerdi. Kimseyle bir problemi yoktu. Beni bugüne kadar hiç üzmedi."

"En ağır cezayı alsın"

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını isteyen Savaş Demir, "Üç ocağa ateş düştü. Kadını da tanımıyoruz ama o da hayattan koparıldı. Adaletimize güveniyoruz. Üç insanı öldürmenin bedeli en ağır şekilde ödenmeli." ifadelerini kullandı.

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