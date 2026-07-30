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Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

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Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Adaylar için önemli uyarılar da yapıldı.

#1
Foto - Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, hacı adayları, işlemleri 18 Ağustos'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

#2
Foto - Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yapmayanlara ek kayıt süresinde, belgelendirilebilir mücbir sebepler ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek.

#4
Foto - Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı

Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

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