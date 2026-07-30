  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbul ve 7 il için alarm verildi: Dev fırtına kapıda! Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var Türkiye için S-400'leri sorun ediyorlardı: ABD'ye rağmen 175 savaş uçağı için düğmeye basıldı Tükendi, yok sattı: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi... Ünlü otomobil markası rekor kırdı Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda! Hacı adayları dikkat! Kesin kayıt işlemleri başladı TFF bu kuralda diretti ve gereken yapılacak: Beşiktaş'ta gençlik aşısı Bakan Bolat, şirketlerin CEO’ları ile görüştü Brezilyalı yatırımcının gözdesi Türkiye
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan dev operasyon başlatıldı.

#1
Foto - Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Mersin Valiliği, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 325 personel ve 115 araçla müdahale edildiğini, tedbir amacıyla 80 hanenin tahliye edildiğini duyurdu.

#2
Foto - Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 09.18 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

#3
Foto - Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopter müdahale ederken, karadan ise Orman Teşkilatı, AFAD, Jandarma, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 32 arazöz ve 11 su ikmal aracının da bulunduğu toplam 115 araç ile 325 personel görev yapıyor. Söndürme çalışmalarına ayrıca Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek veriyor.

#4
Foto - Mersin'de korkutan orman yangını! 80 hane tahliye edildi, ekipler teyakkuzda!

Kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevlerin yerleşim alanları ile seralara yaklaşması üzerine ekipler bu bölgelerde tedbirlerini artırdı. Yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. 80 hane tahliye edildi Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde tedbir amacıyla 80 hanenin tahliye edildiği, 50 vatandaşın ise güvenli bölgelere nakledildiği bildirildi. Bölgede vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!
Gündem

Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurarak kapısına kilit vurma kararını değerlendirdi. T..
Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı
Dünya

Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı

Myanmar Meclisi, milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele etmek amacıyla şüpheli banka hesaplarının 15..
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!
Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu..
Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!
Yerel

Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir fıstık tarlasında çıkan yangının ardından kahreden bir olay yaşandı.
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!
Gündem

CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!

CHP'deki koltuğundan ayrılıp kurduğu YENİ Parti ile umduğunu bulamayan Özgür Özel, partiyi ayakta tutabilmek için vatandaştan para istemeye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23