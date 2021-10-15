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Ekonomi Zorlu stajda meslek lisesi öğrencileri ne kadar maaş alıyor?
Ekonomi

Zorlu stajda meslek lisesi öğrencileri ne kadar maaş alıyor?

Meslek liselilerin staj maaşı ne kadar? Son yıllarda meslek liselerine ciddi yatırımlar yapıldı. İş gücü kazanımı konusunda önemli bir yere sahip olan meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması bulunuyor. Peki, meslek lisesi öğrencilerine stajda sigorta yapılıyor mu? Meslek lisesi öğrencilerin staj maaşı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:07:00 -
Zorlu stajda meslek lisesi öğrencileri ne kadar maaş alıyor?

Meslek lisesi öğrencileri zorunlu staj sırasında maaş alıyor. Peki, stajyer öğrencilere ne kadar maaş veriliyor?

Zorlu stajda meslek lisesi öğrencileri ne kadar maaş alıyor?

Meslek lisesi öğrencileri bu yıl stajda 768 lira maaş alıyor. Staj ücretlerine devlet de katkı sağlıyor.  İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor. Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiyor. 

 

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