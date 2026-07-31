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Gündem İki kişinin ölümüne neden olan şoföre ev hapsi verildi!
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İki kişinin ölümüne neden olan şoföre ev hapsi verildi!

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İki kişinin ölümüne neden olan şoföre ev hapsi verildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından taksi sürücüsü ev hapsine çarptırıldı. Kazada hayatını kaybeden Gülistan Variş'in ailesi karara tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından taksi sürücüsü ev hapsine çarptırıldı. Kazada hayatını kaybeden Gülistan Variş'in ailesi karara tepki gösterdi.

Kaza, 28 Haziran'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.00 sularında Mehmet Ceyhun U. yönetimindeki taksinin, tali yoldan çıkan Murat Yüp (52) idaresindeki motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Murat Yüp (52) ile Gülistan Variş (29) yola savruldu. Ağır yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından taksi şoförü Mehmet Ceyhun U. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile hakimlik şüpheli Mehmet Ceyhun U.'nun tutukluluk halinin gözden geçirilmesi talebi üzerine mahkeme tarafından resen duruşma açıldı. Mahkeme, dosyada yer alan deliller, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ve uzman görüşlerini değerlendirerek şüphelinin tali derecede kusurlu olduğu kanaatine vardı. Mevcut delil durumu, suçun kanundaki ceza karşılığı ve şüphelinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağına hükmedildi. Bu kapsamda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının tutukluluğun devamı yönündeki talebi reddedilirken, şüphelinin ev hapsine karar verildi. Şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

 

"Gözümüz kızımız gelecek diye yollardaydı, cenazesi geldi"

Variş'in Diyarbakır'da ikamet eden ailesi karara tepki gösterdi. Anne Zekiye Variş, "Savcıdan, hakimden ricam gereken ceza verilsin. Ellerini vicdanlarına koyup karar versinler. İki kişiyi kaybettik, 20 gün ceza aldı. Bu ceza değil, ödüldür. Acımızı yaşamadık. Şu an ikinci acıyı yaşıyoruz. Bekardı 29 yaşındaydı. Hayalleri vardı, hayalleri yarım kaldı. Gözümüz yollardaydı kızımız gelecek diye, cenazesi geldi" dedi.

Abla Şevin Sertakan ise kız kardeşinin Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduğunu dile getirdi. Sertakan, "Diyarbakır'da staj imkanı bulamadığı için kuzenimiz vasıtasıyla Bodrum'a gitti. Yaklaşık 3 yıl Bodrum'da yaşadı ve stajını tamamladı. Bitirmesine sadece birkaç gün kalmıştı. Eğer o kaza yaşanmamış olsaydı, 2 gün sonra Diyarbakır'da olacaktı. Kaza 28 Haziran'da meydana geldi. Biz acımızı yaşarken, 27 Temmuz'da tahliye kararı verildi. Böyle bir karar verilmesi, bizim adalet duygumuzu derinden zedeledi. Kız kardeşim geri gelmeyecek, bunun farkındayız. Ancak taksi şoförünün de hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Biz ayrıcalık talep etmiyoruz, sadece adalet istiyoruz. Deliller tam olarak toplanmadan, bilirkişi raporu hazırlanmadan böyle bir tahliye kararının verilmesini adil bulmuyoruz. Şu an taksi şoförü, evinde oturuyor. Ama benim kız kardeşim evinde değil. Bizim tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. Başka hiçbir ailenin aynı acıyı yaşamamasını diliyoruz. Sorumluların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.

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