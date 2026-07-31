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Spor Barış Alper Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu
Spor

Barış Alper Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu

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Barış Alper Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Fulham'ın, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Fulham'ın, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Rafael Leao'yu transfer etmek isteyen Galatasaray'da sol kanadın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılabilir.

 

TOTTENHAM VE FULHAM

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 26 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den teklif geldiğini söyledi.

Sabuncuoğlu, Tottenham ve Fulham'ın Barış'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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