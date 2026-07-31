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Gündem Sinem Dedetaş dâhil 4 kişi için tutuklama talebi!
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Sinem Dedetaş dâhil 4 kişi için tutuklama talebi!

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Sinem Dedetaş dâhil 4 kişi için tutuklama talebi!

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Mehmet balcı

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