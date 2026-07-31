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Gündem Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!
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Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!

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Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette küçük bir çocuğun acımasızca darp edildiği görüntüler infiale yol açtı. Saldırgan M.E., emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesindeki bir markette meydana gelen olayda gözü dönmüş şüpheli M.E., küçük çocuk M.A.D.'yi kafasından yumruklayıp havaya kaldırarak defalarca yere fırlattı. Tekme ve tokatlarla çocuğu acımasızca darp eden caninin yarattığı dehşet anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı.

Adliyeye Sevk Edilecek: Hastanedeki Tedavi Sürüyor

Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli M.E. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan küçük M.A.D.'nin tedavisinin devam ettiği bildirilirken, caninin adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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