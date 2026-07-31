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Dünya Türk çeteler Yunanistan'da cezaevini karıştırdı!
Dünya

Türk çeteler Yunanistan'da cezaevini karıştırdı!

Yeniakit Publisher
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Türk çeteler Yunanistan'da cezaevini karıştırdı!

Yunanistan’daki Korydallos Cezaevi’nde, Türkiye’ye iade edilmek üzere havaalanına götürülmek istenen Türk tutuklunun sevk işlemine direnmesi üzerine olaylar çıktı.

Yunanistan’daki Korydallos Cezaevi’nde, Türkiye’ye iade edilmek üzere havaalanına götürülmek istenen Türk tutuklunun sevk işlemine direnmesi üzerine olaylar çıktı.

Yaklaşık 30 kişilik mahkûm grubunun barikat kurduğu ve yatakları ateşe verdiği bildirildi. İadesi planlanan kişinin, “Baygaralar” adlı suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Baykara olduğu öne sürüldü.

Yunanistan'da bulunan Korydallos Cezaevi'nin E koğuşunda bir tutuklunun iade kararı sonrası gerginlik yaşandı. Bir Türk tutuklunun Türkiye'ye iadesi amacıyla havaalanına nakledilmesi için cezaevine gelen polis ekiplerine tutuklunun direnmesi üzerine olaylar çıktı. İade kararına gösterilen direnişin ardından liderliğini söz konusu Türk tutuklunun yaptığı öne sürülen yaklaşık 30 kişilik mahkûm grubu barikat oluşturarak protesto başlattı.

İade edilmek istenen tutuklunun Baygaralar adlı örgütün lideri Ramazan Baykara olduğu ortaya çıktı.

 

YATAKLARI ATEŞE VERDİLER

Sevk işlemini protesto eden ve aralarında aynı uyruktan isimlerin de yer aldığı iddia edilen gruptaki mahkûmların koğuştaki yatakları ateşe verdiği ileri sürüldü. Yaşanan kargaşanın ardından cezaevi içerisinden dumanlar yükselirken, olayların kontrol altına alınması amacıyla bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi yönlendirildi.

 

YUNAN POLİSİ ALARMA GEÇTİ

Olayların tırmanması üzerine Yunan polis ekipleri alarm durumuna geçti. Cezaevinde süren gerginliği bastırmak ve kontrolü sağlamak amacıyla çevik kuvvet ekipleri (MAT) operasyon hazırlığı yapmak üzere bölgeye sevk edildi. Ayrıca cezaevi içi ve çevresinde Özel Suçlarla Mücadele Birimi (OPKE), DİAS ve DRASI ekiplerinin konuşlandırıldığı, güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

 

'BAYGARALAR'IN LİDERİYMİŞ

Türkiye'ye iade edilmek istenen mahkumun 30 yaşındaki Ramazan Baykara olduğu ortaya çıktı. Baykara'nın Adana kentinde ana üssü bulunan kötü şöhretli organize suç örgütü "Baygaralar"ın lideri olduğu kaydedildi.

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