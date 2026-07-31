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Gündem Küstah Trump’tan İran için skandal tehdit! "Öyle bir vuracağız ki dayanamayacaklar!"
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Küstah Trump’tan İran için skandal tehdit! "Öyle bir vuracağız ki dayanamayacaklar!"

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Küstah Trump’tan İran için skandal tehdit! "Öyle bir vuracağız ki dayanamayacaklar!"

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran’a yönelik yürüttükleri küstah saldırganlığı savunarak skandal açıklamalarda bulundu. İran’a çok daha şiddetli saldıracaklarını açıkça ilan eden Trump, "Biz sadece kazanmak istiyoruz, İran’a öyle sert vuracağız ki bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler" ifadeleriyle terör estirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını "kazanmak" istediklerini belirterek, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." dedi.

ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran savaşının kendileri açısından "çok iyi" seyrettiğini savunan Trump, "Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Böyle bir durumda olabildiğince nazik davranmaya çalışıyoruz. Amacımız çok basit; İran'ın nükleer silahı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

 

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, Tahran'ın sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü.

"İran, çok kötü durumda." diyen Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu.

Trump, "Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum, bunun yerine Pete Hegseth’ten bir telefon aldım; Ürdün’deki üslerimizden birine (İran'ın) 5 füze attıklarını söyledi." diye konuştu.

İran'da askeri olarak sadece 5 aylık bir süre geçirdiklerini ifade eden Trump, bu savaşın Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını savundu.

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