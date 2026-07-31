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Dünya Yahudilerden Mescidi Aksa engeli: Türklere giriş yasak!
Dünya

Yahudilerden Mescidi Aksa engeli: Türklere giriş yasak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yahudilerden Mescidi Aksa engeli: Türklere giriş yasak!

Katil İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisini ekledi. Namaz kılmak amacıyla Harem-i Şerif’e girmek isteyen bir Türk vatandaşı, geçerli vizesi olmasına rağmen Siyonist güçler tarafından engellendi.

Katil İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisini ekledi. Namaz kılmak amacıyla Harem-i Şerif’e girmek isteyen bir Türk vatandaşı, geçerli vizesi olmasına rağmen Siyonist güçler tarafından engellendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa girişinde durdurduğu Türk vatandaşının pasaportunu kontrol ettiği ve ardından "Türklere giriş kapalı" diyerek geçişine izin vermediği görüldü. Türk vatandaşının tüm vize belgelerini göstererek yalnızca ibadet etmek istediğini belirtmesine rağmen İsrailli polisin tavrını değiştirmediği ve engellemede ısrar ettiği kayıtlara yansıdı.

 

MESCİD-İ AKSA'YA İSRAİL BASKINLARI

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçtiğimiz gün yine Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin koruması altında girdi. Yerel kaynaklara göre 170'ten fazla İsrailli, baskının ardından Aksa'nın avlusunda çeşitli Talmudik ayinler yaptı.

İsrail ordusu sık sık Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

 

MESCİD-İ AKSA'NIN KORUNMASINDAN ÜRDÜN SORUMLU

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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