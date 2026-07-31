İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını

İspanya'nın Sebte kentinde düzensiz göç girişimlerinin rekor seviyeye ulaşmasının ardından İsrail ile İspanya arasında dikkat çeken bir söz düellosu yaşandı. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un sosyal medya üzerinden İspanya'yı hedef alan açıklamalarına, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente sert ifadelerle karşılık verdi.

Karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırdı

Danny Danon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın İsrail'i sürekli eleştirdiğini ancak Sebte'deki düzensiz göç krizi nedeniyle olağanüstü önlemler almak zorunda kaldığını belirterek Madrid yönetimini hedef aldı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise Danon'un paylaşımına cevap vererek, "Görünüşe göre her şey giderek daha net hale geliyor." ifadelerini kullandı. Puente'nin bu sözleri, yaşanan gelişmelerin arkasında İsrail'in bulunduğunu ima ettiği şeklinde yorumlandı.

"İspanya'yı zayıflatma girişimi"

Sebte'de yaşanan gelişmeler yalnızca siyasi polemikle sınırlı kalmadı. İspanyol siyasi uzman Carolina Alonso da olayların, Gazze politikası nedeniyle İsrail'i sert şekilde eleştiren İspanya hükümetini zayıflatmaya yönelik bir hamle olduğunu savundu.

Alonso, İtalya'dan gelen "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" yönündeki çağrıları hatırlatarak, Sebte'deki krizden Avrupa'daki aşırı sağ çevrelerin de siyasi kazanç elde etmeye çalıştığını öne sürdü. Ayrıca ABD'nin de mevcut İspanya hükümeti üzerinde baskı oluşturmak istediğini ileri sürdü.

Gazeteciden dikkat çeken hatırlatma

İspanyol gazeteci Jose Vizner ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımını gündeme taşıdı.

Vizner, söz konusu paylaşıma atıfta bulunarak, "Netanyahu'nun oğlu 2019'da İsrail'in Sebte ve Melilla'daki ayrılıkçı hareketleri finanse ettiğini ima ediyordu. Mevcut durumun Pedro Sanchez hükümetine yönelik bir intikam olduğu konusunda hâlâ şüphe var mı?" ifadelerini kullandı.

İspanyol uzman Ruben Gisbert de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "İspanya, İsrail tarafından saldırıya uğruyor." yorumunu yaptı.

Sebte'de olağanüstü hareketlilik

Fas'ın Fenidek (Castillejos) kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçmeye çalışan binlerce düzensiz göçmen güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm imkânlarının seferber edildiğini açıklarken, güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılması kararı alındı.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte'ye yüzerek ya da yürüyerek ulaşan kişi sayısının 49 bini aştığının tahmin edildiğini duyurdu. Yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç güvenliği tartışmalarını yeniden gündemin ilk sıralarına taşırken, İsrail ile İspanya arasındaki siyasi gerilim de dikkat çekici boyuta ulaştı.